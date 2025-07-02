В ООН отреагировали на запрет русского языка в латвийских СМИ

Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека обратился к Латвии с просьбой обосновать введенный ранее запрет на использование русского языка в государственных СМИ. Об этом говорится в отчете о рассмотрении комитетом ситуации в прибалтийской стране.

В Латвии с 1 января 2026 года все материалы государственных СМИ должны будут публиковаться исключительно на латышском языке или на одном из языков Европейского союза (ЕС). Власти республики обосновали это решение «соображениями национальной безопасности».

В отчете ООН отмечается, что эксперт обратилась к латвийской делегации с вопросом о том, каким образом государство оправдывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с учетом прав меньшинств.

Также в ООН поинтересовались, какие шаги предпринимаются для стимулирования взаимного уважения и гармонии между различными языковыми сообществами.

Латвийская делегация в ответ на эту просьбу отметила, что законодательство страны предусматривает дублирование контента на латышском языке на телеканалах и радиостанциях, а также на англоязычных и русскоязычных платформах, при этом ни один язык не исключается.

В настоящее время на русском языке в Латвии транслируется не менее 82 телепрограмм и радиопрограмм, а около четверти наиболее популярной прессы издается на русском.

Помимо этого, комитет ООН выразил обеспокоенность по ряду фактов дискриминации русскоязычного населения в Латвии, включая введение латышского языка в качестве единственного официального языка обучения в школах, исключение русского языка из программ как второго языка в дошкольных учреждениях и школах.

Кроме того, вопросы вызывает и ограничение прав нерезидентов-неграждан Латвии — преимущественно русскоязычных, составляющих около 10% населения. Им нельзя участвовать в выборах, за исключением голосования в Европарламент.

Также в ООН обеспокоены утверждением Конституционным судом закона об иммиграции, предусматривающего необходимость сдачи экзамена на латышском языке для россиян, желающих продлить срок действия своего постоянного вида на жительство.

Ранее россиян предупредили о новых правилах въезда в Литву и Латвию.