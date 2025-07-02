Россиян предупредили о новых правилах въезда в Литву и Латвию

Литва с 1 июня ввела запрет на въезд для россиян, имеющих только пятилетний небиометрический заграничный паспорт. Аналогичные меры с 15 июля примет и Латвия. На это в своем телеграм-канале обратил внимание консульский департамент Министерства иностранных дел (МИД) России.

Ранее подобные меры вводили и другие страны Европейского союза (ЕС) — Дания, Франция, Чехия и Эстония.

Так, разрешение на въезд, например, в Литву, действует только при предъявлении десятилетних биометрических паспортов. При этом транзитные поездки через это государство в Калининградскую область на поезде остаются возможными.

Кроме того, граждане, у которых имеются временный или постоянный вид на жительство в Литве, обязаны предоставить обновленные паспорта (десятилетние биометрические) до 1 декабря 2025 года.

Консульский департамент также предупредил о том, что владельцы краткосрочных шенгенских виз, выданных на основании пятилетних заграничных паспортов, после 15 июля уже не смогут въехать в Латвию по этим документам.

В то же время граждане России, въехавшие в страну до вступления в силу новых правил, имеют право оставаться и покинуть Латвию в пределах срока действия своей визы.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии вынес решение о запрете гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость на территории государства.