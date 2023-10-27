В ООН показали обломки западных ракет, которыми Украина била по гражданским

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский показал на Совбезе организации обломки западных ракет, которые были использованы Украиной для удара по гражданским. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что дипломат продемонстрировал ракеты, которые были выпущены из западной установки HIMARS по территории Херсонской области в прошлом году. Уточняется, что после этого удара погибло 3 человека. Полянский продемонстрировал осколки снарядов и призвал присутствующих представить, с какой скоростью они разлетаются.

Он также показал осколок ракеты Storm Shadow, которой был нанесен удар по мосту. Дипломат указал, что на нем отчетливо видно надпись «Сделано во Франции».

СМИ сообщают, что Полянский показал на заседании несколько обломков от ракет, которые были найдены на местах, куда украинские ВС наносили удары. В результате каждого из них погибали гражданские. По словам дипломата, это является существенным доказательством того факта, что оружие от Запада используется Киевом для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Он отдельно подчеркнул, что поставки все еще продолжаются.