В ООН прокомментировали удары ВСУ по России

По его словам, организация обеспокоена такими действиями со стороны Украины. Об этом политик сказал, открывая заседание Совбеза ООН в четверг, 24 августа. Слова заместителя генсека приводят РИА Новости.

«Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России», – сказал ДиКарло.

Он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре являются незаконными и создают препятствие для оказания гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. Основной удар приходится на Белгородскую область. Также страдают жители Брянской и Курской областей. Украинские военные используют минометы, артиллерию и беспилотники.

Власти регионов оперативно занимаются устранением последствий обстрелов ВСУ, а также оказывают помощь всем пострадавшим.