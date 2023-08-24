В ООН прокомментировали удары ВСУ по России
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Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло прокомментировал попытки ВСУ атаковать территорию России.
По его словам, организация обеспокоена такими действиями со стороны Украины. Об этом политик сказал, открывая заседание Совбеза ООН в четверг, 24 августа. Слова заместителя генсека приводят РИА Новости.
«Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России», – сказал ДиКарло.
Он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре являются незаконными и создают препятствие для оказания гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. Основной удар приходится на Белгородскую область. Также страдают жители Брянской и Курской областей. Украинские военные используют минометы, артиллерию и беспилотники.
Власти регионов оперативно занимаются устранением последствий обстрелов ВСУ, а также оказывают помощь всем пострадавшим.