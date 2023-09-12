В ООН прокомментировали выпад Подоляка в адрес организации

По данным издания, Подоляк раскритиковал ООН, назвав организацию конторой, которая позволяет заработать денег на неплохую старость. При этом критике подверглись и МАГАТЭ вместе с Красным Крестом, которые резко стали «фикцией».

Дюжаррик отметил, что такая критика ООН не является новостью, добавив, что члены организации работают усердно, как и всегда.