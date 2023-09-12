В ООН прокомментировали выпад Подоляка в адрес организации
Фото: [©РИА Новости]
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал реакцию главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Об этом 12 сентября пишет РИА Новости.
По данным издания, Подоляк раскритиковал ООН, назвав организацию конторой, которая позволяет заработать денег на неплохую старость. При этом критике подверглись и МАГАТЭ вместе с Красным Крестом, которые резко стали «фикцией».
Дюжаррик отметил, что такая критика ООН не является новостью, добавив, что члены организации работают усердно, как и всегда.