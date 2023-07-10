В ООН рассказали о стремлении Гуттериша сохранить зерновую сделку

О том, как генсек вовлечен в усилия по этому вопросу, Дюжаррик рассказал на брифинге в понедельник, 10 июля. По его словам, Гуттериш поддерживает контакты со всеми сторонами – и с Москвой, и с Киевом, и со Стамбулом. Действие черноморской инициативы истекает 17 июля.

«Я говорил с генеральным секретарем сегодня утром. Он глубоко вовлечен, как и (глава ЮНКТАД) Ребека Гринспан и (его заместитель по гуманитарным вопросам) Мартин Гриффитс в наши максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной имплементации черноморской инициативы и меморандума (о взаимопонимании между РФ и ООН)», – сказал Дюжаррик.

Зерновая сделка впервые была заключена между Россией и Украиной 22 июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Она подразумевала беспрепятственную доставку зерна из украинских портов в нуждающиеся страны. Для это РФ дала гарантии Украины.

Несмотря на это, ни один пункт, по словам президента России Владимира Путина и главы российского МИДа Сергея Лаврова, предусматривающий выполнение требований России, не был соблюден. Путин отмечал, что Россия может безвозмездно поставлять зерновую продукцию нуждающимся государствам без участия в черноморской инициативе.

21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что сейчас нет предпосылок для продления зерновой сделки.