В ООН заявили, что не могут квалифицировать диверсию на Каховской ГЭС как военное преступление из-за невыясненных обстоя

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что в организации не могут квалифицировать инцидент на Каховской ГЭС как военное преступление из-за недостаточного количестве невыясненных обстоятельств.

Он отметил в интервью журналистам, что для этого необходимо провести независимое расследование.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего была повреждена верхняя часть объекта. Город Новая Каховка был затоплен. Также бесконтрольный поток поды обрушился на 18 населенных пунктов.

Мэр Новой Каховки сообщил 8 июня, что в городе погибли пять человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧС.

По информации властей Херсонской и Запорожской областей, в результате подрыва Каховской ГЭС регионы получат значительный экологический ущерб. Как отмечают представители местных администраций, через несколько дней Каховское водохранилище полностью обмелеет.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сообщил, что минимум 16 тысяч человек остались без крыши над головой в результате подрыва Каховской ГЭС.