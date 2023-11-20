В Орловской области был сбит украинский БПЛА

В своем посте Клычков сообщил о том, что вражеская техника самолетного типа была обезврежена российскими специалистами. Он также уточнил, что дрон был сбит на территории Шаблыкинского района, и прилетел со стороны Украины.

Губернатор со ссылкой на оперативные данные также сообщил о том, что в результате данной атаки никто не пострадал и ничего не было повреждено. Клычков заверил местных жителей, что ситуация уже находится под контролем, а сотрудники местных правоохранительных органов уже занимаются проведением необходимых мероприятий.