В Орловской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о перехвате вражеского беспилотника в северо-западе региона. Об этом он написал в своих соцсетях 14 ноября.

«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», – сообщил Клычков.

Он добавил, что пострадавших в результате падения обломков нет. Инфраструктура не получила повреждений.

12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала дрон в Белгородской области над селом Ближнее.

11 ноября БПЛА был сбит в Московской области. За день до этого дрон был ликвидирован в Тульской области.

С начала специальной военной операции РФ на Украине приграничные территории подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники. В таких регионах как Белгородская, Курская и Брянская области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.