В Орловской области уничтожили вражеский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Орловской областью уничтожен вражеский беспилотник. Система российской противовоздушной обороны (ПВО) отработала в четверг, 14 марта.

По информации оборонного ведомства, украинские БПЛА заметили в воздушном пространстве региона примерно в 13:20 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило РФ, сообщило что за сутки были уничтожены и ликвидированы 136 вражеских беспилотников. Отмечалось, что помимо дронов были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Град».

С 10 марта ВСУ усилили попытки атаковать регионы России. Украинская армия использует беспилотники для ударов по объектам на территории РФ. Ежедневно оборонное ведомство информирует о сбитых в небе над регионами дронах.

Кроме того, усилились попытки диверсионного прорыва на российскую территорию через приграничные регионы. Так, о прорыве украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области сообщалось 12 марта.

14 марта Росгвардия сообщила, что украинские диверсанты пытаются проникнуть в приграничные районы Курской области. Их атаку отбивают сотрудники ведомства совместно с российскими военными и ФСБ.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа прокомментировал условившуюся атаку на территорию РФ со стороны Украины.