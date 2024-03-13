Депутат Чепа считает активизацию ВСУ перед выборами ожидаемой

Депутат Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал активизацию ВСУ перед выборами президента страны ожидаемой. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру» . Он также рассказал, какой ответ подготовила российская армия.

По мнению Чепы, ВСУ делают все для того, чтобы совершить провокации перед предстоящим голосованием. Он отметил, что сорвать выборы главы государства у киевского режима не получится.

«Мы видим, что прорыв у диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не получился, что практически все беспилотники уничтожены», — отметил Чепа.

Он также подчеркнул, что ВС РФ не наносит удары по гражданским целям в отличие от ВСУ. Чепа в очередной раз назвал главные цели спецоперации — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки над несколькими регионами России сбили 58 вражеских беспилотников. ПВО работал в Белгородской, Ленинградской областях.

12 марта украинские ДРГ также предприняли попытку прорваться на территорию Курской и Брянской областей. Диверсанты пытались прорваться на пикапах и танках.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.