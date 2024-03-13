Депутат Чепа считает активизацию ВСУ перед выборами ожидаемой
Фото: [Pxhere.com]
Депутат Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал активизацию ВСУ перед выборами президента страны ожидаемой. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру». Он также рассказал, какой ответ подготовила российская армия.
По мнению Чепы, ВСУ делают все для того, чтобы совершить провокации перед предстоящим голосованием. Он отметил, что сорвать выборы главы государства у киевского режима не получится.
«Мы видим, что прорыв у диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не получился, что практически все беспилотники уничтожены», — отметил Чепа.
Он также подчеркнул, что ВС РФ не наносит удары по гражданским целям в отличие от ВСУ. Чепа в очередной раз назвал главные цели спецоперации — демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки над несколькими регионами России сбили 58 вражеских беспилотников. ПВО работал в Белгородской, Ленинградской областях.
12 марта украинские ДРГ также предприняли попытку прорваться на территорию Курской и Брянской областей. Диверсанты пытались прорваться на пикапах и танках.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.