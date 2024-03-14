Украинские ДРГ пытались прорваться в Курскую область

Украинские диверсионно-разведывательные группировки (ДРГ) попытались проникнуть на территорию Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Отмечается, что представители ведомства, а также российские военнослужащие совместно с ФСБ, вступили с ними в бой.

«Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что на территорию Курской области пытались прорваться украинские диверсанты, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность. О подозрительных лицах, предметах и дронах, уточнил он, нужно сразу сообщать властям.

С 10 марта начали появляться сообщения о том, что российские силовые структуры вели бой с украинскими ДРГ, которые предприняли несколько попыток вторгнуться на территорию РФ со стороны Курской и Белгородской областей.

12 марта диверсанты начали обстреливать гражданские объекты в указанных регионах, а также предприняли попытку проникнуть в приграничные населенные пункты на танках и бронированных пикапах. В этот же день российские силовые структуры отбили четыре атаки со стороны ДРГ, которые хотели устроить прорвы в районе Теткино Белгородской области.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боец территориальной обороны погиб, отражая атаки со стороны украинских диверсантов. В этот день российские военные уничтожили до 234 членов ДРГ.

Ранее мы сообщали, что по центру Белгорода нанесли удар. Сообщалось как минимум о трех пострадавших.