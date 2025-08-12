В отеле на Аляске, где пройдет встреча Путина и Трампа, выкупили все номера

Телеканал РЕН ТВ обнародовал видеоматериалы, сделанные неподалёку от отеля на Аляске, где, как предполагается, состоится встреча лидеров России и Соединённых Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Рядом с гостиницей располагается гора, где проложены трассы для лыжников среднего и продвинутого уровня подготовки.

В одном из местных кафе, которое называется pel.meni, можно не только насладиться музыкой, но и окунуться в атмосферу прошлого. Здесь звучат песни, записанные на виниловых пластинках, а стены украшают постеры с изображением традиционных русских кукол — матрёшек.

Отмечается, что в самом отеле уже полностью оптом выкуплены все номера. В последние несколько дней посетителей здесь серьезно поубавилось.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее экс-помощник Буша-младшего рассказал, что следующая встреча Путина и Трампа может пройти на Чукотке.