Экс-помощник Буша-младшего: следующая встреча Путина и Трампа может пройти на Чукотке

Вполне вероятно, что предстоящая встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоится на территории Российской Федерации. Это предположение основано на том, что Москва уже направила официальное приглашение в Вашингтон. Об этом поведал Томас Грэм, бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего.

По мнению специалиста, которое он высказал в разговоре с изданием «Известия», наиболее подходящим местом для встречи глав двух крупнейших мировых держав может стать Чукотский автономный округ Российской Федерации.

«Если будет вторая встреча, она может состояться в России, даже на Чукотке. Может быть, на Дальнем Востоке, может быть, где-то еще. Но, скорее всего, на территории России», – сказал Грэм.

Он сообщил, что для проведения переговоров была выбрана Аляска, чтобы подчеркнуть, что это будет исключительная встреча только между лидерами двух государств.

Грэм также отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно определяют состав участников, поэтому на этих переговорах не будет лишних людей.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.