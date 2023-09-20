В парламенте Армении инициируют импичмент Пашиняну

Оппозиция в армянском парламенте заявила о создании национального комитета, который будет добиваться отстранения от власти премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

«Мы разработали программу действий, конченая цель которого – отстранение от власти действующего режима», – заявил на митинге оппозиции бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

По его словам, все оппозиционные партии страны в результате многочасовых дебатов сформировали «дорожную карту» по выходу из сложившейся ситуации.

В Ереване начались массовые протесты на фоне событий в Нагорном Карабахе. У протестующих вызвала возмущения реакция правительства на боевые действия со стороны Азербайджана. Пашинян заявил, что Армения не участвует в военных действиях в Нагорном Карабахе.