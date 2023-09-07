Генеральный секретарь НАТО во время своего выступления заявил, что ВСУ захватывает территории. Его поправили и указали, что Киев, наоборот, постепенно теряет свои земли.

Йенс Столтеберг выступил на заседании парламентского комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне. Он утверждал, что правительство Зеленского «постепенно завоевывает территории». Некоторые депутаты не согласились с ним. Об этом рассказало ТАСС.

«Это неправда. С тех пор как вы были здесь в прошлый раз, Украина потеряла территории», - заявила ему в ответ Клэр Дэйли, представитель Ирландии.

Она также выразила свою точку зрения, что продолжать данный конфликт очень жестоко. Главе Северо-Атлантического альянса стоит изменить свой подход к боевым действиям, чтобы прекратить их.