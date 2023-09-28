В парламенте Грузии выступили против введения антироссийских санкций

«Введение санкций означает начало новой фазы эскалации с Россией, вхождение в санкционную войну, которая принесет экономический ущерб и удар нашей стране. Вход в такую фазу эскалации с Россией создаст риски для нашей безопасности», – сказал Папуашвили журналистам.

Накануне администрация президента Латвии Эдгарса Ринкевичса распространила сообщение по итогам его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В нем говорится о том, что Грузия должна действовать в русле общей политики Евросоюза, в том числе и в отношении санкций против России.

В грузинском парламенте резко осудили поездку Зурабишвили в страны Балтии. По конституции Грузии, такие визиты президент должен осуществлять с разрешения парламента, тогда как Зурабишвили отправилась в Прибалтику «без спроса».