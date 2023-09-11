В парламенте Молдавии выступили за разрыв всех отношений с СНГ

Кишинев должен разорвать все имеющиеся у Молдавии отношения с СНГ. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

Гросу напомнил, что страна уже давно выбрала путь на евроинтеграцию, поэтому должна перестать играть роль своеобразного моста между Европейским союзом и странами-членами Содружества независимых государств.

«30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ. 30 лет длились эксперименты, давайте прекратим их проводить на самих себе, это болезненно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Молдавия не станет выплачивать «необоснованные» долги перед «Газпромом», заявил премьер-министр страны Дорин Речан.