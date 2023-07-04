В Пекине отказались принимать Борреля

В Китае неожиданно отменили намеченный на 10 июля визит высокопоставленного представителя Европейского Союза - главы дипломатии Жозепа Борреля в Пекин.

Об этом сообщает агентство Reuters. Делегации европейских чиновников было предложено изменить дату приезда, однако официальные причины отмены не были сообщены.

Планировалось, что Боррель, высокопоставленный представитель ЕС, проведет встречи с китайскими чиновниками, в том числе с главой китайского МИД и обсудит широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, экономики, торговли и глобальных вопросов. Визит рассматривался как важный шаг в укреплении диалога между Европейским Союзом и Китаем.

Некоторые эксперты предполагают, что данное решение может быть связано с различными непредвиденными обстоятельствами или изменениями в политической атмосфере между Китаем и Европейским Союзом.