В Пентагоне дали обещание создать боеспособную армию на Украине

Он выразил готовность американских военных использовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить украинскую армию необходимым оборудованием и поддержкой. Об этом пишет РИА Новости.

В своем заявлении министр Остин подчеркнул, что американские военные сделают буквально все чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым для ее эффективной работы и готовы дать Киеву все, что они попросят.

Дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине будут координироваться с украинскими партнерами. Соединенные Штаты намерены предоставить техническую и военную помощь, включая обучение украинских военных, предоставление современного вооружения и снаряжения, а также консультационную поддержку.