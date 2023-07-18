В Пентагоне дали обещание создать боеспособную армию на Украине
Фото: [©РИА Новости/Стрингер]
Американский министр обороны Ллойд Остин подтвердил обязательство США о помощи Украине в создании боеспособной армии.
Он выразил готовность американских военных использовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить украинскую армию необходимым оборудованием и поддержкой. Об этом пишет РИА Новости.
В своем заявлении министр Остин подчеркнул, что американские военные сделают буквально все чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым для ее эффективной работы и готовы дать Киеву все, что они попросят.
Дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине будут координироваться с украинскими партнерами. Соединенные Штаты намерены предоставить техническую и военную помощь, включая обучение украинских военных, предоставление современного вооружения и снаряжения, а также консультационную поддержку.