В Пентагоне назвали атаки на базы США на Ближнем Востоке угрозой

Нападения на базы Соединенных Штатов, расположенные в ближневосточном регионе, представляют прямую угрозу американским интересам нацбезопасности в Красном море. Соответствующее заявление сделал помощник американского министра обороны Барбара Лиф, ее слова передает издание РИА Новости .

Во время слушаний в комитете по иностранным делам, Лиф задали вопрос о том, как атаки по базам страны, расположенным в регионе, влияют на интересы нацбезопасности. Помощник министра в ответ на это заявила, что это является прямой угрозой.

Зампомощника американского министра обороны Дана Строул также добавила, что для защиты интересов государства, Соединенными Штатами было усилено военное присутствие на Ближнем Востоке.