В Пентагоне объяснили трудности в передаче Украине военной помощи

Официальный представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер сообщил, что у оборонного ведомства имеются формальные полномочия на выделение Киеву военной поддержки в размере более $4 миллиардов долларов. Он добавил, что на самом деле у министерства имеются трудности в передаче данных денег Украине, пока это не одобрит Конгресс. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

В ходе беседы с журналистами, Райдер подчеркнул, что у ведомства имеются полномочия на трату данных средств, но у министерства в данный момент нет возможности пополнить свои запасы.

Пресс-секретарь оборонного ведомства уточнил, что отправить Украине помощь возможно лишь в том случае, если Конгресс одобрит соответствующий запрос от главы американского государства.