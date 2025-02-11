В Пентагоне объяснили увеличение численности ВС США в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не намерены сокращать численность своих войск в Европе. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства США выразил надежду на скорейшее заключение мирного соглашения по украинскому кризису, после чего Вашингтон уже сможет оценить необходимость изменений в дислокации своих сил на континенте.

Он также отметил, что планируется более широкая оценка присутствия американских сил в различных регионах мира.

Министр обороны США 10 февраля отправился в свою первую рабочую поездку, в ходе которой посетит Германию, Бельгию и Польшу. В рамках поездки он примет участие в 26-й встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля.

Особенностью этого заседания станет факт того, что оно впервые будет проходить под председательством министра обороны Великобритании Джона Хили.

Стоит отметить, что США передали Лондону председательство в группе стран-союзников Киева по инициативе администрации президента Дональда Трампа.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не собираются отправлять военных на Украину.