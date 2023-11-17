В Пентагоне отказался уточнять количество средств для Украины

Пентагонский зампресс-секретаря Сабрина Сингх заявила, что ведомство отказывается официально уточнять, на сколько еще хватит средств, которые остались для помощи Украине. Пентагон не станет обнародовать информацию, пока американский конгресс не примет новый пакет помощи. Об этом сообщило издание ТАСС .

Во время брифинга Сингх отказалась уточнять точное количество средств, выделенных на поддержку Украины. Зампресс-секратаря подчеркнула, что обнародование этой информации будет противоположно полезному для украинской стороны и выгодно для российской.

Зампресс-секретаря также добавила, что Пентагон в курсе о планах украинского правительства о продолжении своего контрнаступления. Нужду Украины в помощи обсудят на контактной группе по обороне, заключила Сингх.