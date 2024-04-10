В Пентагоне призвали «преподать урок» России в контексте Крыма
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В штаб-квартире американского МО призвали помочь Украине захватить полуостров Крым и забрать его из состава РФ. Такие предложения прозвучали от помощника главы Минобороны США по международной безопасности Селесты Уолландер. Ее слова передает РИА Новости.
Представительницу Пентагона спросили, что она считает по поводу стратегического поражения России, и нужно ли для этого забирать у нее Крым. В ответ на вопрос конгрессмена Мэтта Гетца чиновница ответила скорее положительно.
«Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого <...> Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок, так что, да», — заявила Уолландер.
При этом несколько республиканцев стали спорить с Уолландер, в том числе выступил против ее заявлений и Гетц. По его словам, гораздо вероятнее и надежнее сценарий, при котором Крым остается в составе РФ.
Отметим, что Уолландер уже неоднократно делала спорные утверждения публично. Не так давно она высказывалась об ударе Украины по российским энергетическим объектам. Она не увидела в этом ничего критичного: по ее мнению, Россия быстро это чинит и продолжает бои.
Ранее сообщалось, что в США не признают вину Киева в ударах по АЭС в Запорожской области.