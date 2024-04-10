В Пентагоне призвали «преподать урок» России в контексте Крыма

В штаб-квартире американского МО призвали помочь Украине захватить полуостров Крым и забрать его из состава РФ. Такие предложения прозвучали от помощника главы Минобороны США по международной безопасности Селесты Уолландер. Ее слова передает РИА Новости .

Представительницу Пентагона спросили, что она считает по поводу стратегического поражения России, и нужно ли для этого забирать у нее Крым. В ответ на вопрос конгрессмена Мэтта Гетца чиновница ответила скорее положительно.

«Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого <...> Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок, так что, да», — заявила Уолландер.

При этом несколько республиканцев стали спорить с Уолландер, в том числе выступил против ее заявлений и Гетц. По его словам, гораздо вероятнее и надежнее сценарий, при котором Крым остается в составе РФ.

Отметим, что Уолландер уже неоднократно делала спорные утверждения публично. Не так давно она высказывалась об ударе Украины по российским энергетическим объектам. Она не увидела в этом ничего критичного: по ее мнению, Россия быстро это чинит и продолжает бои.

Ранее сообщалось, что в США не признают вину Киева в ударах по АЭС в Запорожской области.