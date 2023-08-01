В Пентагоне прокомментировали попытку атаки беспилотников Украины по Москве

Военная помощь Киеву нужна для защиты границ Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, прокомментировав атаку украинских БПЛА на российскую столицу. Его слова передает издание ТАСС .

Таким образом он прокомментировал атаку БПЛА по Москве, произошедшую накануне. Райдер подчеркнул, что США оказывает помощь Украине для того, чтобы страна могла защищаться.

Пресс-секретарь отказался сообщать, ввели ли украинские власти в бой основные части, предоставленные им Западом для контрнаступления. Он только указал на то, что оно продвигается вперед.

Накануне украинские БПЛА совершили попытку атаки по столице РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские ПВО сбили несколько дронов во время их попытки залететь на территорию города. Предыдущая атака произошла 30 июля, за 2 дня до последней.