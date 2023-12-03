В Пентагоне считают действия РФ и КНР главной угрозой

В Пентагоне считают совместные действия РФ и КНР главной долгосрочной угрозой для западного мира. Соответствующее заявление сделал глава Кибернетического командования американских ВС генерал Пол Накасоне, его слова передает издание ТАСС .

Накасоне заявил о том, что действие КНР и РФ несут угрозу и оказывают на мир «разрушительное влияние». Он указал на то, что страны оказывают как военное, так и экономическое негативное влияние на западный мир.

Он добавил, что нацбезопасность и благополучие зависят от указанного региона, хотя США очень часто забывают об этом.

Накасоне также призвал американское правительство теснее сотрудничать со своими партнерами в сфере кибернетической безопасности, а также, отправлять команды специалистов из сферы по запросу в государства-союзники.

Генерал также отметил важность возобновления 702-го раздела Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки. По его словам, этот документ позволяет американскому агентству нацбезопасности собирать персональные данные граждан других стран.