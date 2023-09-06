В Пентагоне сообщили о лимите выделения денег Украине

У Пентагона осталось менее $6 миллиардов на финансовую помощь для Украины до конца финансового года, который заканчивается в Соединенных Штатах 30 сентября. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Гэррон Гарн, его слова передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что по состоянию на 29 августа, у Штатов осталось около $5,75 миллиардов, которые они могут отправить Украине в рамках PDA.

Механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет американским президентам по своему усмотрению осуществлять передачу запасов из государственного имущества другим государствам. В данном случае, речь идет об Украине и западном оружии с американских складов.

По официальным данным, администрация Байдена выделила Украине более $43 млрд с начала проведения СВО.