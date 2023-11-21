В Пентагоне сообщили Зеленскому страшную новость

У Соединенных Штатов нет в распоряжении никакой «волшебной палочки», которая помогла бы Украине в конфликте с РФ. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в украинской столице после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Его слова передает издание «Страна.ua» .

Сообщается, что Остин в ходе конференции открыто заявил о том, что у Штатов нет никакого «волшебного» оружия, которое могло бы выручить Украину и дать ей преимущество в текущем конфликте.

По словам шефа Пентагона, результаты украинской стороны в бою будут зависеть от способностей их ВС синхронизировать различные вооружения, которые им выданы Западом.

Остин признал, что данная борьба является изматывающей, и подчеркнул, что она таковой и останется.