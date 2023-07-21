В Пентагоне высказались о выходе РФ из зерновой сделки
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У Пентагона нет военных сил в Черном море, США намерены призвать Россию вернуться возобновить зерновую сделку. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее заявление передает издание ТАСС.
Корреспонденты спросили у нее, что Пентагон может сделать с решением РФ о выходе из зерновой сделки. Журналисты также попросили Сингх дать комментарий касаемо заявления Украины о том, что суда, идущие в РФ по Черному морю, будут рассматриваться как суда, потенциально перевозящие военный груз.
В ответ на это она сообщила, что у Штатов нет военных сил в Черном море и заявила, что США будут и дальше активно призывать Россию вернуться в сделку. Она заявила, что российское правительство должно разрешить поставки продовольствий «как можно большему количеству людей».