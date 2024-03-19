В Пентагоне заявили о необходимости уменьшить влияние России на страны Латинской Америки
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США должны избавиться от присутствия России в латиноамериканском регионе, заявила глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон.
По ее мнению, российское влияние плохо сказывается на демократии в таких странах как Венесуэла, Никарагуа и Куба.
Ранее Ричардсон ополчилась на российские медиа в Латинской Америке, в частности, Sputnik Mundo и телеканал RT. Она считает, что их присутствие подрывает интересы США в Вашингтоне. Для борьбы с российскими СМИ Ричардсон запросила дополнительные средства в Конгрессе.
При этом Ричардсон, не стесняясь, озвучивает, в чем состоят истинные интересы США. Это природные ресурсы региона с венесуэльской нефтью и запасами редкоземельных металлов.