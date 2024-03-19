В Пентагоне заявили о необходимости уменьшить влияние России на страны Латинской Америки

По ее мнению, российское влияние плохо сказывается на демократии в таких странах как Венесуэла, Никарагуа и Куба.

Ранее Ричардсон ополчилась на российские медиа в Латинской Америке, в частности, Sputnik Mundo и телеканал RT. Она считает, что их присутствие подрывает интересы США в Вашингтоне. Для борьбы с российскими СМИ Ричардсон запросила дополнительные средства в Конгрессе.

При этом Ричардсон, не стесняясь, озвучивает, в чем состоят истинные интересы США. Это природные ресурсы региона с венесуэльской нефтью и запасами редкоземельных металлов.