В Пермском крае во время рыбалки утонули двое мужчин

Два рыбака утонули в Ильинском районе Пермского края, сообщило региональное министерство территориальной безопасности. Сообщение об инциденте появилось в среду, 29 ноября.

По информации ведомства, ранее на побережье реки Кама нашли личные вещи двух мужчин. Их самих на месте обнаружения не было. Спасатели начали исследовать этот район, в результате чего нашли тела рыбаков. Один из них оказался на острове Туренец. Тело второго нашли в воде.

«Тела погибших преданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются», – говорится в релизе ведомства.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, о пропаже мужчин стало известно на прошедших выходных. Появилось сообщение о том, что рыбаки провалились под лед в окрестностях села Слудка. Водолазы приступили к поиску мужчин во вторник, 28 ноября.

По данным Гидрометцентра, сейчас в Пермском крае наблюдается потепление. 29 ноября столбик термометра показывает минус 2 градуса. Накануне МЧС по краю предупреждало граждан об опасности выходить на формирующийся на водоемах лед. С начала ледостава зафиксировано семь случаев утопления.

Ранее стало известно, что из-за урагана в Краснодарском крае и Крыму погибли люди. Один мужчина умер во время шторма под Судаком. Тело второго обнаружили в Сочи.