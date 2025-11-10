В Петербурге задержан россиянин по делу о шпионаже в пользу Пакистана

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке незаконного вывода за рубеж секретной документации на передовые образцы военной техники. Об этом сообщило авторитетное издание The Economic Times (ET) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, задержание является частью масштабной операции по пресечению деятельности иностранной шпионской сети, курируемой пакистанской разведкой ISI. Целью сети был сбор и контрабанда из России чувствительных технологий, связанных с системами противовоздушной обороны и военной вертолетной техникой.

Сообщается, что задержанный пытался организовать передачу зарубежным кураторам разработческих материалов по военно-транспортным вертолетам, включая современные модификации Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА. Многофункциональный вертолет «Терминатор», созданный на базе Ми-8 АМТ, способен выполнять широкий спектр задач: от высадки десанта и огневой поддержки до уничтожения бронетехники и проведения поисково-спасательных операций.

Как отмечают источники, данный инцидент — не первая попытка пакистанских спецслужб получить доступ к российским военным секретам, в частности, к технологиям зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», который состоит на вооружении ВВС Индии и считается одним из самых эффективных в мире.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя получила срок за антироссийские надписи и шпионаж в пользу Украины.