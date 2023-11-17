Президент Украины Владимир Зеленский планирует заявить о начале срочного массового призыва в ВСУ из-за нехватки личного резерва и проблем украинской стороны на фронте. Соответствующее заявление сделала обозреватель Светлана Моренец в своем материале для Spectator .

В статье она призвала лидера Украины «честно рассказать» своему народу о ситуации и положении дел на фронте. Моренец утверждает, что украинские ВС не справились с выполнением поставленных перед ними цели в 2023 году, несмотря на все оптимистичные прогнозы. Она считает, что Зеленский должен признаться украинцам в нехватке кадров и необходимости срочного призыва.

Автор также заявила, что на территории Украины зреет раскол внутри ВСУ, которые знают о настоящем положении дел на фронте, и украинцами, по ошибке думающими, что уже призванных будет достаточно.