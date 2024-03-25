В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Глава военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом он написал в своих соцсетях.

При этом Прокудин не уточнил, какой именно объект получил повреждение.

Херсонская область вошла в состав РФ в результате референдума, который прошел в этом регионе, а также в Запорожской области, ДНР и ЛНР, в сентябре 2022 года. Результаты в Херсонской области показали, что 87,05 жителей региона поддерживают присоединение территории к России.

На данный момент под контролем ВС РФ находится 75% территории Херсонской области. Часть, расположенная на правобережье Днепра и город Херсон, удерживают ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Одесса остается без электричества в результате ночной атаки ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Российские военные наносят удары по таким объектам с 10 октября 2022 года. Цель — снижение военного потенциала ВСУ.

Как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные усилили атаки по населенным пунктам региона, используя беспилотники.