Сальдо: украинская армия начала террор против мирных жителей в Херсонской области

Части ВСУ изменили свою тактику, начав целенаправленно терроризировать штатских людей и бить по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил главы региона Владимир Сальдо, его слова привели РИА Новости .

По словам губернатора, украинские военные в корне поменяли свою тактику. Теперь они наиболее пристальное внимание стали уделять населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. По ним бьют из артиллерии и минометов, но особо выделяются атаки мирных жителей беспилотными летательными аппаратами.

«БПЛА кружат над дорогами и атакуют мирные автомобили. Террористы направляют беспилотники на больницы, общественные здания, остановки транспорта, дома», - указал он.

Сальдо назвал это намеренным запугиванием людей со стороны Киева, и самым настоящим террором.

Ранее губернатор Херсонской области рассказал об обстреле ВСУ автозаправочной станции. При этом погибло два человека, возник пожар.