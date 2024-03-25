В Одесской области наблюдаются проблемы с электричеством

В Одесской области наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии, сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК. Отмечается, что ночью был поврежден один из высоковольтных энергообъектов «Укрэнерго».

В понедельник, 25 марта, глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер сообщил, что часть города осталась без электричества в результате повреждения энергоинфраструктуры. Позже в городском совете проинформировали о том, что в этот день электрический транспорт по улицам курсировать не будет.

«Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее в Одесской и Николаевских областях звучал сигнал воздушной тревоги.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Цель таких ударов, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, заключается в снижении военного потенциала украинской армии.

22 марта мы сообщали, что ВС РФ совершили одну из самых масштабных атак по критическим объектам Украины. В Харькове звучали взрывы, а в некоторых городах отсутствовало электричество.

Мы также сообщали, что в Ростовской области за сутки были сбиты 11 беспилотников.