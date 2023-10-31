В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы

Украинские власти сменили имена четырех улиц в подконтрольной Киеву части Херсона. Переименованы были те улицы, что имели в своем имени связь с Россией. Об этом сообщило украинское МВД в своих социальных сетях .

Сообщается, что названия улиц были заменены и названы в честь погибших украинских полицейских.

Таким образом, улица Льва Толстого, названная в честь известного русского классика была переименована в улицу Романа Набегова, поэта Алексея Кольцова – в Руслана Сторчеуса, переулок Смоленский был назван Ковалевым, и больше не имеет связи с российским городом, а улица Молодогвардейская стала Тарчинской.

Украинские власти с 2015 года демонтируют памятники, связанные с историей СССР. Тогда же, был принят закон о декоммунизации. Украина ведет активную борьбу с советской историей и всем, что причастно с РФ.