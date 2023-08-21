В Подмосковье началась активная работа по подготовке наблюдателей за ДЭГ

Политические партии, общественные палаты и участвующие в выборах кандидаты начали активную работу по подготовке наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.

Уровень технической подготовки наблюдателей может быть любым — в зависимости от их навыков портал наблюдения представит разный объем данных, подчеркнули в Центризбиркоме.

Там отметили, что назначенным наблюдателям доступны в том числе типы транзакций, отражающие работу системы ДЭГ, состав исходных данных и проверка с помощью специальных инструментов соответствия с данными протокола. В ЦИК также напомнили, что наблюдение будет проходить на портале stat.vybory.gov.ru.

Ранее в Штабе общественного наблюдения Московской области обсудили итоги кампании по выдвижению кандидатов.