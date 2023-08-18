Итоги кампании по выдвижению кандидатов обсудили в Штабе общественного наблюдения Подмосковья

Итоги кампании по выдвижению кандидатов на выборы обсудили в Штабе общественного наблюдения Подмосковья в ходе круглого стола в Раменском.

Как напомнила первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева, были зарегистрированы четыре кандидата: Андрей Воробьев, Кирилл Жигарев, Александр Наумов и Анатолий Никитин.

«Все они прошли предусмотренные законом процедуры и собрали необходимое количество подписей», - сказала она.

В рамках встречи обсудили и ключевые положения доклада о политической конкуренции в избирательном цикле текущего года, который был подготовлен Фондом исследования проблем демократии.

«Из содержания документа можно сделать вывод, что основным фактором избирательной кампании 2023 года стал «патриотической консенсус», - отметил председатель общественной наблюдательной комиссии, член ОПМО Сергей Леонов.

Кроме того, отдельно уделили внимание теме организации выборов на новых территориях России. Политические партии заранее открыли свои региональные отделения и выстроили эффективную работу с населением.

Ситуационный центр Штаба начнет работу первого сентября вместе с началом голосования на новых территориях РФ. В Подмосковье временно находятся более тридцати тысяч жителей этих регионов.