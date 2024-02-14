В Подмосковье провели жеребьевку бесплатного эфирного времени для кандидатов на выборах президента

В Московской области прошла жеребьевка по распределению эфирного времени на региональных каналах между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями при проведении выборов президента России.

Как сообщила пресс-служба Мособлизбиркома, бесплатное эфирное время для агитации предоставили радиоканал «Радио 1», а также телеканалы «360» и «360 Новости».

В избирательной комиссии напомнили, что кандидаты и партии могут размещать агитационные материалы в СМИ с 19 февраля по 14 марта.

Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, а также депутатов Госдумы Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.