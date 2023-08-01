В подмосковных Люберцах произошел крупный пожар

На видео, опубликованном в интернете, виден высокий столб дыма, исходящий из этого района. По информации канала Shot, в этом месте в основном находятся автомобильные сервисы. Также, по данным источника, возгорание произошло на территории компании «АртСтрой», которая занимается оптовой продажей строительных материалов.

По данным канала Mash, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. Это же уже подтвердили в МЧС РФ. Источник отметил, что, по предварительным данным, возгорание началось с кислородных баллонов, после чего огонь перекинулся на стройматериалы. Пожарные уже выехали к месту происшествия. Отмечается, что есть риск распространения огня на соседние помещения.

По информации канала «Осторожно, Москва», на данный момент горят три ангара. По информации этого источника, пожар начался из-за сварочных работ в ангаре, где производили резиновые шины. Информации о пострадавших не поступало.