В Подольске мажоретки и барабанщицы поддержали вступлением впервые голосующих на выборах в Совет депутатов

В подмосковном Подольске воспитанницы коллектива «Грезы», объединяющего мажореток и барабанщиц, организовали яркое выступление у избирательного пункта, расположенного в УСЦ «Юность». Они торжественно сопроводили свою подругу на ее дебютное голосование, сообщили в пресс-службе г.о. Подольск.

Знаменательное событие произошло в жизни Василисы Третьяковой, участницы студии «Грезы». Недавно отметив совершеннолетие, 14 августа она впервые реализовала свое избирательное право, приняв участие в выборах в Совет депутатов округа.

Этот первый опыт голосования стал для девушки по-настоящему особенным. На избирательный участок она прибыла в сопровождении своих подруг, оказавших ей поддержку. Все девушки облачились в свои лучшие концертные костюмы, вооружились инструментами и перед УСЦ «Юность» продемонстрировали свои самые эффектные номера.

«Подольская молодежь на протяжении трех дней активно участвовала в выборах. Пример Василисы Третьяковой показывает, что молодые жители округа активно включаются в политическую жизнь и осознают важность своего голоса в формировании будущего родного края», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

