В Подольске на выборах в Совет депутатов округа проголосовала на дому 100-летняя участница Великой Отечественной войны

Мария Михайловна Рохлина, ветеран Великой Отечественной войны, приняла участие в голосовании на выборах в Совет депутатов города Подольска. В скором времени она отметит свой 101-й день рождения.

«Особое внимание в процессе выборов уделяется жителям, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок. Для ветеранов и пожилых людей Подольска возможность проголосовать на дому — это важная забота и проявление уважения к их возрасту и заслугам. Ярким примером стал визит членов избирательной комиссии к ветерану Марии Михайловне Рохлиной, человеку с удивительной судьбой и несгибаемым характером», — подчеркнул глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Рохлина прошла войну с июня 1941 года, оказывая помощь раненым под обстрелами на Курской дуге, под Сталинградом и в Прохоровке, а закончила свой боевой путь в Праге.

Артамонов отметил, что, проголосовав на дому, Рохлина показала свою гражданскую активность. Ее участие подчеркивает важность сохранения исторической памяти, значимость каждого мнения и необходимость участия в жизни родного округа вне зависимости от возраста.

В воскресенье, 14 сентября, завершается голосование. До 20:00 все жители округа могут отдать свой голос, посетив избирательный участок или воспользовавшись дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

