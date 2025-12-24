«В поисках крайней точки». США зондируют позицию России по Украине: на что может согласиться Москва?

В рамках диалога с Россией американская сторона предпринимает усилия, чтобы определить предельные границы возможных компромиссов Москвы в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

Как прозвучало в его комментарии для телеканала Fox News, ключевой задачей Вашингтона на данном этапе является прояснение окончательной позиции российской стороны.

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», — процитировал дипломата телеканал, подчеркнув таким образом исследовательский характер текущих контактов.

Эта ремарка указывает на стремление США через переговоры зафиксировать ту крайнюю черту уступок, за которую Кремль, по оценкам Вашингтона, не готов переступить.

