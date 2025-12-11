По его оценке, в Брюсселе и Лондоне видят замену действующему президенту Владимиру Зеленскому в лице экс-главнокомандующего Валерия Залужного, которого планируют продвигать как единственно верный выбор для Украины.

«Европейские политики хотят продолжать эту войну, как можно дольше, чтобы они потом могли навязать украинским избирателям мнение, что им придется выбрать правильного кандидата. Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду», — сказал он.

Меркурис полагает, что ставка на Залужного сделана западными союзниками из-за его харизмы и способности к консолидации общества. По мнению эксперта, фигура отставного генерала воспринимается как тот, кто способен «заставить людей сплотиться», что отвечает долгосрочным интересам ЕС и Великобритании в рамках конфликта.

Ранее аналитик Меркурис заявил о том, что у ВСУ не осталось средств для перехвата российских дронов и ракет.