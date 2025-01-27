Спикер сейма Польши Шимон Холовня в ходе переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским смог убедить его провести эксгумацию жертв Волынской резни. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шимона Холовня, украинский президент дал «зеленый свет» для процесса эксгумации жертв Волынской резни. Он отметил, что привлеченные к работе министерство уже активно работают над тем, чтобы провести процесс быстро. Спикер сейма при этом подчеркнул, что установить захоронения и личности — принципиальный вопрос для Польши.

«Мы просто хотим знать, где похоронены наши близкие, и иметь возможность зажечь свечи на их могилах», — пояснил он.

Волынская резня считается одним из самых жестоких преступлений Второй мировой войны. По версии Польши, не меньше 100 тысяч человек убили националисты запрещенных украинских формирований: вырезали население Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Обвиняют в этом целиком Украину, однако та призывала исторические сообщества доказать, что зверства творили именно вооруженные части. В Киеве напоминали и о больших потерях Украины.

Еще в 2017 году Украина вводила мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Однако недавно Зеленский предварительно одобрил процесс и пошел навстречу полякам.

Ранее сообщалось, что Польша в апреле 2020 года сможет приступить к поискам останков жертв Волынской резни на Украине.