Польша в апреле 2025 года приступит к поискам останков жертв Волынской резни на территории Украины. Об этом РИА Новости сообщил один из участников переговоров между Варшавой и Киевом.

Он отметил, что это решение было принято в рамках сотрудничества с украинскими властями. Процесс поисков будет осуществляться под контролем представителей Института национальной памяти Польши, которые обеспечат соблюдение украинского законодательства.

Такая возможность у польского государства началась после того, как Украина приняла первое решение о возможности эксгумации жертв Украинской повстанческой армии* (УПА*). Представитель делегации отметил, что апрель был выбран по причине благоприятных погодных условий.

В 2017 году на Украине вступил в силу мораторий на поисково-эксгумационные работы в ответ на снос памятника УПА в Польше. Однако в июне 2023 года украинские власти заявили, что эксгумация не будет разрешена, пока памятник не будет восстановлен.

Поиски останков жертв становятся особенно актуальными в контексте сложных отношений между Польшей и Украиной, обусловленных разными трактовками Волынской резни и оценками действий лидеров ОУН-УПА.

В 2016 году польский парламент объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Польская сторона утверждает, что массовые убийства польского населения происходили в период с 1939 по 1945 годы на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Второй Польской Республики.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал словакам больше «не летать в Москву».

*запрещенная в России украинская организация.