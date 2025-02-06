В Польше все больше звучат тревожные сигналы о растущей враждебности между украинцами и местными жителями, пишет издание Do Rzeczy. В стране, где каждый десятый гражданин является украинцем, ситуация вызывает беспокойство и опасения за стабильность.

Украинская активистка Наталья Панченко ранее выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив, что нынешняя напряженность представляет серьезную угрозу для поляков.

Также она рассказала о возможных последствия уличных столкновений и акты вандализма, выражая озабоченность по поводу поджогов магазинов, домов и общественных мест. Панченко отметила, что в Польше уже произошла волна крупных пожаров, которая, хотя и вызывает подозрения у властей, не имеет подтвержденных доказательств связи с этническими конфликтами.

Власти республики рассматривают разные версии случившегося. Некоторые эксперты, включая бывшего премьер-министра страны Лешека Миллера, отметили, что за поджогами могут стоять украинские агенты.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Иванов предрек Варшаве печальные последствия в случае участия в украинском конфликте.