В том случае, если Польша втянется в боевые действия на украинской территории, этот шаг станет равносилен самоубийству. Такое заявление сделал Сергей Иванов, посол РФ в Польше, его слова привело РИА Новости.

Дипломат сообщил, что повышение военных расходов в Польше является совершенно бессмысленным шагом. Варшава оправдывает их российской угрозой, но РФ не собирается нападать на Польшу. Если же военные приготовления совершаются для последующего нападения на Россию либо Белоруссию, это будет иметь для поляков самые печальные последствия. Их нападение будет практически самоубийством, такой прогноз сделал посол.

«Какие там еще мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны», — указал он.

Ранее в прессе появились сведения, что несколько стран НАТО претендуют на часть украинских территорий. В число таких претендентов вошли Польша, Венгрия и Румыния. Политика Киева ведет к тому, что национальные меньшинства на Украине начинают притеснять, и это может стать причиной для вмешательство в ситуацию других государств.